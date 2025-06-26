Военно-патриотическая игра «Зарница» прошла в Химках

В Химках в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» провели патриотическое мероприятие, посвященное Дню дружбы и единения славян. Военно-патриотическую игру «Зарница» провели среди воспитанников ФОКа. Ребята продемонстрировали ловкость, смекалку и командный дух, проходя различные испытания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече приглашенные спикеры рассказали о значимой дате, о важности сохранения исторической памяти, укрепления межнационального согласия и единства в современном мире.

«Такие мероприятия крайне важны для укрепления нашего общества. Они позволяют нам сохранить и передать будущим поколениям ценности дружбы, единства и взаимопомощи. Давайте вместе помнить, что сила России – в единстве ее народов, и мы должны бережно хранить эту основу», – сказала лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Особое внимание уделили теме поддержки участников специальной военной операции, для которых помощь тыла имеет большое значение.

«В такие непростые времена, как сейчас, особенно важно помнить о тех, кто находится на передовой, защищая нашу страну. Мы должны оказывать им всемерную поддержку, собирать гуманитарную помощь и быть единым тылом, чтобы они чувствовали нашу заботу и знали, что мы верим в них», – прокомментировала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Депутат Химок Глеб Демченко напомнил, такие мероприятия способствуют воспитанию у молодежи чувства патриотизма, ответственности и готовности встать на защиту Родины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.