Военно-патриотическая игра «Тропа победителей» прошла в Ступине

Открыл соревнования руководитель ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Путренко.

«Рад видеть такое количество активных, целеустремленных молодых людей, готовых принять участие в этом важном событии. „Тропа победителей“ — не просто соревнование, это возможность вспомнить и почтить память о наших ветеранах и современных героях, которые продолжают отстаивать интересы нашей страны. Мы должны помнить всех, кто внес свой вклад в нашу историю. Народ, который не помнит своего прошлого, не имеет будущего. Желаю участникам удачи и успехов в предстоящих испытаниях», — сказал он.

В военно-спортивной игре приняла участие 21 команда из силовых ведомств, высших и средних профессиональных учебных заведений, военно-патриотических объединений, клубов и школьных юнармейскийх отрядов.

В старшей категории на играх выступили 4 команды, 11 — в категории от 14 до 17 лет, 7 команд соревновались в категории до 14 лет.

За три года игра стала традиционной для округа. «Тропа победителей» развивается и привлекает участников, желающих проверить мастерство в метании гранаты, скоростной сборке-разборке оружия и многом другом.

«В рамках игры ребята будут проходить этапы, которые включают разборку и сборку автомата Калашникова и пистолета Макарова, снаряжение магазина, а также армейскую полосу препятствий, аналогичную той, что используется в войсковых частях. Мы ввели новые элементы, такие как ориентирование, поиск конуса по азимуту», — поделился начальник штаба местного отделения «Юнармии» Виктор Никифорук.

Организаторы отмечают рост количества участников — некоторые учебные заведения представили по несколько команд для участия в играх.

«Состязания дают ребятам возможность не только испытать физические способности, но и развить такие важные качества, как командный дух, волю к победе и смелость. Они учатся работать в команде, принимать ответственные решения и преодолевать трудности, что является основой для становления настоящих граждан России», — отметила педагог Ступинского техникума им. Туманова, депутат Анна Россихина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.