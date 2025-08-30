Военно-патриотическая экспозиция прошла в Жуковском ко Дню города

В рамках празднования Дня города Жуковский в парке культуры и отдыха была организована военно-патриотическая экспозиция и волонтерский пункт «Все для Победы», развернутый совместными усилиями местных активистов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Площадка, подготовленная представителями движения «Волонтеры Подмосковья», активистами «Молодой Гвардии», военно-патриотического клуба «Каскад», волонтерского объединения «Жуковяз» и молодежного центра «Дружба», предложила гостям праздника разнообразную активность.

Для посетителей проводились мастер-классы по плетению тактических браслетов и изготовлению маскировочных сетей, производству окопных свечей, а также занятия по основам оказания первой помощи. Все желающие смогли обучиться сборке и разборке автомата, принять участие в шахматных турнирах и написать письмо участникам специальной военной операции в ходе акции «Письмо солдату».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.