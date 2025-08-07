Военная «жужжалка» продолжает оставаться государственной тайной

сегодня в 05:49

Роскомнадзор сохраняет завесу секретности вокруг легендарной радиостанции УВБ-76, известной в международных кругах как «Радиостанция Судного дня», сообщает RT .

В ответ на запросы СМИ ведомство подтвердило, что информация о радиоэлектронных средствах и их владельцах относится к категории ограниченного доступа и предоставляется исключительно государственным органам.

«Данные о работе этой радиочастоты не являются общедоступными», — заявили в июне представители Роскомнадзора, отвечая на запрос RT.

Эта позиция остается неизменной, несмотря на многолетний международный интерес к загадочной радиостанции, которая десятилетиями транслирует повторяющиеся сигналы и голосовые сообщения.

Эксперты по радиоразведке предполагают, что УВБ-76 может быть часть системы «Периметр» (так называемый «Dead Hand»), созданной в СССР для гарантированного ответного ядерного удара.

Однако официальные лица никогда не комментировали эти предположения, а сама радиостанция продолжает оставаться одной из самых охраняемых тайн российских вооруженных сил.