Военная прокуратура помогла военнослужащим получить положенные выплаты
98 военная прокуратура гарнизона выступила в защиту прав ряда военнослужащих, переехавших со своими семьями к новому месту службы в одну из воинских частей, расположенных в Воронежской области, говорится на портале органов военной прокуратуры.
Установлено, что из-за несвоевременной подготовки необходимых документов, предусмотренное законодательством подъемное пособие им выплачено не было.
Общая сумма задолженности составила около 1,5 млн рублей.
По результатам рассмотрения представления военного прокурора гарнизона долг перед военнослужащими полностью погашен.