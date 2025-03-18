Военная прокуратура помогла военнослужащему из Московской области получить выплаты

42 военная прокуратура гарнизона выступила в защиту прав участника специальной военной операции, который из-за внесения ошибочных сведений в специализированную базу данных на протяжении пяти месяцев получал денежное довольствие не в полном объеме, говорится на портале органов военной прокуратуры.

Образовавшаяся в связи с этим задолженность составила свыше 400 тыс. рублей.

После внесения военным прокурором гарнизона представления в адрес командования права военнослужащего восстановлены, денежные средства перечислены ему в полном объеме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.