Военкор Сладков заявил, что на фронте «все сжимается, как пружина»

Военкор Сладков: на СВО события могут пойти по боксерскому сценарию

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что ситуация на СВО «сжимается, как пружина», что видно по карте боевых действий. По мнению журналиста, обстановка на фронте может пойти по боксерскому сценарию, сообщает MK.Ru .

Сладков отметил, что российские войска являются «изощренными и опытными врагами» для украинских сил.

«Все может случиться, как в боксе. Боец кормит соперника джебами, а потом одним подготовленным кроссом решает все», — сказал военкор.

В целом, как пишет издание, эксперты едины во мнении, что ближайшие 2-3 месяца могут иметь ключевое значение для итогов спецоперации на Украине. Наиболее ожесточенные бои сейчас идут под харьковскими Волчанском и Липцами, куда руководство ВСУ перебросило больше всего батальонов.