Главное в работе военных корреспондентов — рассказывать не о войне, а о людях на ней, это важно и для тыла, и для фронта, сообщил РИАМО Давид Нармания.

Проект РИАМО «Герои-военкоры» запустили в год юбилея Победы в ВОВ. Он посвящен доблестным свидетелям страшных и трагических событий — военным корреспондентам. В проекте идет речь о великих предках и бесстрашных современниках. Можно узнать о Юрии Жукове, Павле Мусьякове, Аркадии Первенцеве и других.

«Новости февраля 2022 года для подавляющего большинства стали неожиданными. Но тогда реакция многих знакомых меня поразила. Началось это пресловутое: „Стыдно быть русским“. Я сам — абхаз, но родился в Горловке, прожил там 12 лет до 2005-го. И когда читал такое, немного не по себе становилось — как можно отказываться от собственного народа, от своей Родины, от предков, которые очень многим пожертвовали во имя Отечества? Поэтому и решил, что сейчас важно рассказывать о тех людях, которым русскими быть не стыдно. Попросил начальство перевести меня. Так и стал военкором», — поделился Нармания.

Он считает, что главное в работе военкоров — рассказывать не о войне, а о людях на войне. По его словам, всю правду о войне все равно не облечь в слова, и это не зависит от умений журналиста.

«И правду эту не сделать понятной для тех, кто сам войны не видел. А вот рассказать о тех, кто сейчас на передовой, для кого жизнь в корне изменилась, рассказать, через что им приходится проходить — это, как мне представляется, крайне важно. Особенно сейчас, когда далеко не у всех есть твердый моральный фундамент», — сказал военкор.

Как добавил собеседник, эта работа — опасная. Многие отдали жизни ради того, чтобы поведать о тех, кто сегодня защищает Россию, и кто каждый день за нее идет в бой.

«Мы понимаем ради чего это делаем. Это важно и для тыла, и для фронта. Война ведь идет не только за территории, но и за сердца и умы людей. И в этой войне мы тоже не имеем права проиграть», — уточнил Нармания.

Он отметил, что проводить параллели с ВОВ в отношении работы военкоров сейчас следует аккуратно — в то время они были кадровыми офицерами, которые почти постоянно находились на передовой, а сегодня все-таки есть возможность перевести дух. Но героизм русского солдата остался такой же, и сейчас гораздо больше возможностей рассказать о нем.

Герои-военкоры

Авторы спецпроекта РИАМО изучили архивы, биографии военкоров, их произведения. Они постарались выбрать и показать трогательные и знаковые человеческие истории, представить читателям воспоминания, мемуары, показать, как опасен и нелегок труд соотечественников, предшественников, коллег-журналистов, как трудны были их быт и работа.

Спецпроект также рассказывает, как работают военкоры-современники, насколько изменилась техническая составляющая, на какой риск идут профессионалы, добывая правду.