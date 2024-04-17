Военкор Коц: российский удар по расположению ВСУ в Чернигове является «ювелирным»

Российский удар по расположению подразделения ВСУ в Чернигове назвали «ювелирным» с точки зрения точности и времени, сообщает «Газета.ру».

Военный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Коц отметил, что с 2022 года гостиница, по которой нанесли удар, завершила работу. Вместо гостей туда заселяли бойцов ВСУ.

Прибывшие на место удара медики и спасатели ГСЧС Украины оказывали медпомощь именно людям в форме.

Также в развалинах гостиницы стояли двухъярусные кровати военного образца. Это видно на кадрах, которые разместили украинские СМИ.

Расположение ВСУ, которое находилось в гостинице в центре Чернигова, стало целью ракетного удара Вооруженных сил РФ.