Военкор Котенок: российская армия освободила населенный пункт Керамик в ДНР
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Российские военнослужащие в ходе боевых действий освободили населенный пункт Керамик на территории Донецкой Народной Республики, сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
Украинские военные, которые находились на этом участке и остались живы, отступили в западном направлении.
Кроме того, скоро завершится освобождение других населенных пунктов — Новокалиново и Бердычи.
Ранее военкор сообщал, что в Днепропетровске из-за мощного взрыва начался пожар: вверх поднялся черный столб дыма.
Также ВС РФ нанесли удар в район железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне. Прилет зафиксировали утром 27 апреля. Также серия взрывов прозвучала в Львовской области.