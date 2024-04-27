Военкор Котенок: российская армия освободила населенный пункт Керамик в ДНР

сегодня в 14:34

Российские военнослужащие в ходе боевых действий освободили населенный пункт Керамик на территории Донецкой Народной Республики, сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале .

Украинские военные, которые находились на этом участке и остались живы, отступили в западном направлении.

Кроме того, скоро завершится освобождение других населенных пунктов — Новокалиново и Бердычи.

Ранее военкор сообщал, что в Днепропетровске из-за мощного взрыва начался пожар: вверх поднялся черный столб дыма.

Также ВС РФ нанесли удар в район железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне. Прилет зафиксировали утром 27 апреля. Также серия взрывов прозвучала в Львовской области.