Военэксперт Рамм объяснил роль ИИ в ударах США по Ирану

Военэксперт Алексей Рамм: ИИ анализирует данные, а не наводит ракеты

Военный эксперт Алексей Рамм заявил, что США применяют системы с признаками искусственного интеллекта для стратегического анализа данных, а не для прямого наведения ракет, сообщает RuNews24.ru .

Ранее сообщалось, что во время ударов по Ирану американские военные использовали искусственный интеллект компании Anthropic. Позже Дональд Трамп запретил применение этой технологии.

Военный эксперт Алексей Рамм пояснил, что подобные системы не занимаются непосредственным наведением ракет или распознаванием целей. Их основная задача — обработка больших массивов разнородной информации для стратегического анализа.

Система одновременно изучает данные агентурной и космической разведки, а также материалы радиоперехватов. На основе анализа искусственный интеллект предлагает варианты развития обстановки и возможные решения, отвечая на вопросы командования.

«Таким образом, и в США, и в России ИИ используется как система поддержки принятия решений. В условиях информационной перегрузки, когда человек физически не способен быстро осмыслить весь объем поступающих данных, ИИ помогает проанализировать ситуацию и сформировать целостное понимание происходящего», — объяснил Алексей Рамм.

Эксперт подчеркнул, что речь идет о вспомогательном инструменте, а не о полностью автономной боевой системе.

