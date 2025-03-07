Водолазы спасли утопающего буериста на Пироговском водохранилище в Мытищах

В пятницу водолазы поисково-спасательного отряда № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками ГИМС по Московской области, отделение «Центральное», спасли человека из ледяной полыньи на акватории Пироговского водохранилища в городском округе Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Начальник отряда Сергей Тепленин рассказал, что около полудня мужчину, катающегося на буере под парусом по льду водохранилища и угодившего в полынью, увидели рыбаки и позвонили по номеру «112». Получив сообщение о том, что недалеко от их базы тонет человек, сотрудники ГИМС и водолазы ГКУ МО «Мособлпожспас» сели в судно на воздушной подушке и оперативно выехали на помощь.

«Мы преодолели около 3 км пути по водохранилищу, прежде чем увидели человека в полынье. Он еле держался на воде. Сапоги и ватные брюки, которые были на нем надеты, разбухли и тянули ко дну, руки и ноги сковало холодом. Еще пару минут, и спасать было бы уже некого. Когда судно приблизилось к терпящему бедствие на максимально возможное расстояние, один из водолазов, одетый в гидрокостюм, обвязал себя веревкой и, выйдя на лед, стал ползком продвигаться к утопающему. Добравшись до кромки льда, спасатель ухватил мужчину за одежду и вытянул на твердую поверхность, после чего коллеги-водолазы подтянули обоих за страховочный шнур к судну, погрузили пострадавшего на борт и доставили на берег, где его уже ждали медики „скорой помощи“. С предварительным диагнозом „обморожение конечностей“ человек был отправлен в больницу», — сказал Сергей Тепленин.

Начальник поисково-спасательного отряда напомнил, что в настоящее время лед на водоемах Московской области активно тает. Выходить на него опасно для жизни. Если вы стали очевидцем происшествия, в котором пострадали люди и им требуется помощь, звоните по номеру «112».

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