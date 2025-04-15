Водолазы обследовали дно реки Сестры в районе городского пляжа

Эти работы специализированная организация проводит ежегодно в преддверие купального сезона.

Задача водолазов выявить водную растительность, опасные предметы, выходы подводных вод, обрывы, свалы и течения, которые могут представлять угрозу для купающихся. По итогам проведенного обследования пляжу выдается разрешение на начало работы.

В 2025 году пляж в Клину в парке Сестрорецкий будет работать. Тогда как в 2024 году пляж был закрыт в связи с проведением работ по очистке реки Сестры в рамках Губернаторской программы реабилитации малых рек Подмосковья, в которую Клин вошел на 2024–2025 годы. В текущем году очистка реки продолжится, но уже не в границах пляжа.

Так что у клинчан будет возможность насладиться чистой водой и ухоженнными берегами реки Сестры. Так же будет в 2025 году работать и пляж в Высоковске на Холодном пруду. Его тоже обследуют водолазы.

Чуть позднее проведут еще акарицидную обработку растительности в парках. По опыту прошлых лет купальный сезон начинается в Клину с 1 июня и длится до 31 августа.