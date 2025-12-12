Водолазы Мособлпожспаса прошли квалификационный экзамен в Одинцовском округе

В Одинцовском городском округе 10 и 11 декабря водолазы ГКУ МО «Мособлпожспас» успешно сдали квалификационный экзамен и получили допуск к проведению водолазных работ, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Заседание выездной водолазной квалификационной комиссии прошло на базе поисково-спасательного отряда №1 ГКУ МО «Мособлпожспас». Специалисты комиссии проверили готовность сотрудников, задействованных в водолазных работах, к выполнению профессиональных задач.

Заместитель начальника управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Владимир Галяс рассказал, что водолазы осуществляют поиск и подъем утонувших людей, затонувшей техники и маломерных судов, проводят обследование мест массового отдыха на воде, помогают правоохранительным органам при расследовании преступлений на водоемах и обеспечивают безопасность мероприятий в Московской области.

В соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда, сотрудники ежегодно проходят проверку теоретических знаний и практических навыков. На экзамене специалисты отвечали на вопросы по теории и демонстрировали умения на практике: погружались на глубину до 12 метров и устраняли утечку, возникшую при разрыве трубы, с помощью накладного пластыря. Экзамен успешно сдали 56 водолазов, все они получили допуск к выполнению работ по своим направлениям.

