Водоемы Сергиева Посада расчистят от мусора в рамках проекта «Вода России»

Фонд по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад, созданный по указу президента, стал участником совместного заседания бассейновых советов Окского, Днепровского, Балтийского, Баренцево-Беломорского, Двинско-Печорского бассейновых округов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как отметила заместитель генерального директора фонда Марина Сахно, специалисты уделяют большое внимание экологии Сергиево-Посадского округа. На встрече предложили вынести вопрос об очистке водоемов на следующее заседание.

В рамках поручений президента необходимо расчистить все ключевые и русловые водоемы Сергиево-Посадского округа. Скитские и Гефсиманские пруды, реки Кончура, Вондюга, Копнинка — эти объекты вошли в федеральный проект «Вода России», реализуемый до 2030 года.

«Один из важных аспектов работы в рамках Стратегии развития города — это восстановление и возвращение водных артерий Сергиева Посада жителям. Кончура, Вондюга, Копнинка, Торгоша — эти и другие названия рек должны в перспективе вернуться в обиход сергиевопосадцев и гостей города. Нам важно не только восстановить природный баланс, но и создать задел, связанный с проектами благоустройства, что позволит в дальнейшем поддерживать чистоту на регулярной основе», — прокомментировал депутат Госдумы РФ Сергей Пахомов.

В текущем году уже начинается разработка проектной документации по расчистке реки Копнинка. Всего же на территории округа находится более 30 водных объектов, нуждающихся в механической очистке.

«На сегодняшний день ведется большая работа по их обследованию, приоритизации, включению в соответствующие федеральные программы и поиску дополнительного финансирования. Также проводится работа по поиску решений для использования современных методов биоочистки водоемов, которые станут одной из визитных карточек города. Большую помощь и поддержку в этом направлении фонду оказывают Федеральное агентство водных ресурсов, Московско-окское бассейновое водное управление, министерство экологии и министерство благоустройство Московской области. Коллеги готовы посодействовать нам, теперь наша совместная задача — подготовить необходимые документы и подать заявки. Рассматривать вопрос будут на заседании советов уже в этом году», — сказала заместитель гендиректора фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию г. Сергиев Посад Марина Сахно.

Бассейновый совет — это коллегиальный орган, заседания которого проводятся для разработки рекомендаций в области использования и охраны водных объектов, расположенных в границах бассейнового округа. Рекомендации советов учитываются при разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов, а также при выделении финансирования различных экологических мероприятий при участии средств федерального бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.