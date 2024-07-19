Водяного клопа встретили специалисты в водоеме Луховиц

При обследовании одного водоема в городском округе Луховицы специалисты выявили сразу несколько видов редких представителей водной фауны, среди которых была ранатра палочковидная, занесенная в мониторинговый список уязвимых видов, нуждающихся в постоянном контроле. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Ранатра палочковидная или палочник водяной на самом деле является водяным клопом, близким родственником водомерок. Свое название это насекомое получило из-за сходства с другим членистоногим — палочником. Ранатра имеет длинные лапки, вытянутое стройное тело, и длинную дыхательную трубку на конце туловища, позволяющее насекомому дышать, оставаясь под водой», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Палочник водяной является самым большим клопом в Европе и может достигать 4 см в длину.

По словам энтомологов, ранатра палочковидная является ненасытным хищником, поедающим водяных насекомых, а иногда головастиков и мальков рыб. Перед атакой клоп замирает и становится неподвижным, как веточка на воде, при виде жертвы и подходящего момента для броска в ход идут длинные передние лапки, которыми насекомое орудует, как богомол, хватает «зазевавшегося» жучка, личинку или головастика.

В отличие от близкородственных водомерок плавает ранатра плохо и неуклюже, палочник водяной умет и летать, однако пользуется своими крыльями крайне редко, лишь когда пищи в водоеме становится мало или он пересыхает. Зимовать этот хищник может под водой, временами выныривая для того, чтобы пополнить запасы кислорода.

«Ранатра палочковидная является важным звеном в пищевой цепи водоемов, этот клоп поддерживает популяции стрекоз, комаров, лягушек и других водных обитателей. Если вы заметили это удивительное насекомое в водоеме, не трогайте его. Лучше сфотографируйте на свой телефон и пришлите информацию о нем нам», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.