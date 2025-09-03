Водителям в России грозит арест и лишение прав за наезд на голубей

Автоюрист Лев Воропаев сообщил, что в России водителям могут грозить арест и лишение прав за наезд на голубя, если они покинули место происшествия, передает «Газета.Ru» .

Автомобилисты в России могут быть оштрафованы на 600 рублей за наезд на голубя. Однако, по словам автоюриста Льва Воропаева, в некоторых случаях наказание может быть значительно строже.

Воропаев пояснил, что если водитель сбил голубя и уехал с места происшествия, его могут привлечь за оставление места ДТП. За это предусмотрено лишение водительских прав на срок от года до полутора лет и арест до 15 суток.

Если водитель умышленно сбивает стаю птиц, его действия могут квалифицироваться как уголовное преступление — жестокое обращение с животными. Максимальное наказание по этой статье составляет от 3 до 5 лет лишения свободы. Однако, как отметил юрист, при первом нарушении чаще всего назначается штраф от 100 тыс. рублей.

«Хотя формально водителя могут заключить под стражу, на практике суд обычно выбирает другую меру пресечения», — добавил Воропаев.