Водители мусоровозов Подмосковья прошли инструктаж по ПДД

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Работа по управлению специализированной техникой по сбору и транспортированию ТКО требует от водителей и членов экипажа мусоровоза повышенного внимания и профессиональной ответственности, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Для специалистов регионального оператора по обращению с ТКО в Ногинском кластере Московской области сотрудники ГИБДД провели инструктаж по технике безопасности дорожного движения.

Инструктаж проводился в соответствии с приказом министерства транспорта Российской Федерации от 30.04.2021 № 145 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

В ходе мероприятия совместно с сотрудниками дорожной инспекции проведена тщательная проверка работоспособности всех систем транспортных средств, включая световые и звуковые сигнализационные устройства, а также системы заднего обзора.

В должностные инструкции водителей спецтехники внесены следующие положения:

для повышения безопасности во время сбора и транспортирования отходов один из сотрудников экипажа должен оказывать помощь водителю при маневрировании задним ходом и движении передним ходом в жилой зоне;

ежедневно необходимо проводить инструктаж по безопасности дорожного движения в жилой зоне как для новых сотрудников, так и для опытных водителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.