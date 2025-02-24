Водители Луховиц стали участниками акции в честь Дня защитника Отечества

Участники акции останавливали автомобилистов, которые проезжали по центральной городской улице Пушкина. Вместо проверки документов водителей ждали поздравления с Днем защитника Отечества. Начальник местного отдела Госавтоинспекции Андрей Майборода и депутат совета депутатов округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Антон Лукьянов раздавали воздушные шары и памятки с правилами дорожного движения, дарили соленья к праздничному столу.

«Подобные акции мы организовываем в международный женский день. Затем решили, что и сильная половина человечества заслуживает внимания и поздравлений. Поэтому теперь устраиваем такие мероприятия и в День защитника Отечества. Жителям округа желаем здоровья, неиссякаемой энергии и безграничного счастья, быть надежной опорой для семьи и государства», — сказал Антон Лукьянов.

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