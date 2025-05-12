Водители из Подольска проехали по городам-героям РФ в ходе патриотической акции

Пятеро представителей Общероссийской общественной организации «Водителей России» из Подольска проехали с патриотической акцией по городам-героям страны в ходе ежегодной патриотической акции памяти «Водители Победы», призванную увековечить великий подвиг советского народа против фашизма и почтить память ветеранов ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники подольской компании «Вестерн Петролеум Транспортэйшн» на бензовозах с развевающимися флагами проехали по городам-героям Москве, Санкт-Петербургу и Волгограду. Также совместно с представителями молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» они возложили венки к мемориалам.

Команда ООО «Водители России» инициировала среди граждан РФ сбор данных о фронтовиках-водителях для формирования памятного архива о сотнях тысячах шоферов, которые внесли огромный вклад в достижение Великой Победы в 1945 году.

Собранные архивные портфолио были размещены на автомобилях, водители которых принимали участие в акции. В ней приняли участие транспортные компании, общественные движения, автошколы и активные граждане страны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.