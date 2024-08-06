Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:55

Водители Дмитрова оштрафованы на 1,6 млн рублей за перевозку стройотходов в июле

Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжается работа по борьбе с нелегальными перевозчиками строительных отходов в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в июле камеры видеонаблюдения на дорогах Дмитровского городского округа зафиксировали 117 нарушителей, теперь им предстоит заплатить штрафы на общую сумму в 1,6 млн рублей.

Больше всего штрафов выписали водителям из Дмитрова, которых зафиксировали на автомобильных дорогах А-104 «Москва-Дмитров-Дубна» и М-8 «Холмогоры».

Для транспортировки крупногабаритного строительного мусора необходимо оформить официальное разрешение. Сделать это можно на портале госуслуг Московской области.

Заполнение анкеты займет у заявителя всего лишь 10 минут, зато оформленный документ позволит избежать крупных штрафов, которые могут достигать до 250 тысяч рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.