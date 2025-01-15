Водителей Подмосковья оштрафовали на 4,7 млн за перевозку стройотходов в 2025 г

Перевозить строительные отходы, снос и грунты на территории Московской области легально и в соответствии с законом можно только со специальным разрешением. Однако нежелание оформлять необходимые документы может привести к финансовым потерям — водителю грозит штраф по упрощенной системе. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Так, за неделю текущего года на территории Московской области выявлено 75 случаев незаконной транспортировки строительного мусора.

Система видеонаблюдения работает круглосуточно. При этом в упрощенном режиме формируются штрафы для недобросовестных водителей.

Материальное наказание — не основная цель, важнее побудить людей оформлять документы официально и предотвратить образование несанкционированных свалок.

Больше всего нарушений зарегистрировано в городских округах:

Одинцовский;

Наро-Фоминский;

Раменский.

За неделю количество случаев незаконной перевозки отходов сократилось в 2 раза по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.