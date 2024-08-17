Вода, продукты и одежда: Москва привезла гумпомощь в Курскую область

Очередной гуманитарный груз, который горожане собрали в рамках акции «Москва помогает», доставлен в Курскую область, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В регион привезли продукты питания, воду в бутылках, новую одежду и другие жизненно важные вещи. Их распределяют по области, привозят в пункты временного размещения.

«Новая партия — порядка 60 тыс. единиц гуманитарной помощи — была собрана и отправлена менее чем за неделю», — отметил мэр в своем Telegram-канале.

Принести вещи и продукты для Курской области все желающие могут в штабах «Москва помогает», а также площадках форума «Территория будущего. Москва 2030». Груз к отправке подготавливают городские волонтеры

На этой неделе волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей привезли и распределили по приютам 40 собак. После этого добровольцы сразу отправились во второй гуманитарный рейс. Они вернулись с 37 собаками. Которые были размещены в Центре воспроизводства Московского зоопарка.