Во вторник на всей территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности

2, 3 и 4 сентября на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 10-14С, ночью — плюс 15-21С. Синоптики обещают переменную облачность, без дождей.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.