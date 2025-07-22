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Во вторник на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности

На всей территории Московской области во вторник ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

23 июля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском и Луховицком лесничествах — II класс пожарной опасности.

24 июля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Истринском, Клинском, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 22-25С, ночью — плюс 15-18С. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.

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