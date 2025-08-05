сегодня в 09:46

Во вторник на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности

Во вторник на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

6 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Егорьевском, Клинском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

7 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском лесничестве — I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 19-23С, ночью — плюс 12-14С. Синоптики обещают переменную облачность, местами возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.