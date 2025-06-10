Во вторник на большей части Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности

10 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Виноградовском и Ступинском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Егорьевском и Шатурском — III класс, в Клинском — IV класс. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

11 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности, в Клинском — IV класс.

12 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 17-20 С, ночью — плюс 10-17 С. Синоптики обещают переменную облачность, небольшой дождь.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.