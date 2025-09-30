сегодня в 14:54

Во вторник на большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности

Во вторник на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском лесничестве — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

1 октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском и Ступинском лесничествах — II класс пожарной опасности.

2 октября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 7-10С, ночью — минус 2 — плюс 4С. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием ясной погоды, без дождей.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.