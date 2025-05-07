Во Всероссийском голосовании по благоустройству участвуют 29 локаций Одинцова
Фото - © пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
С 21 апреля по 12 июня 2025 года на единой федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru проходит Всероссийское голосование по выбору общественных территорий для благоустройства. В голосовании участвуют 29 локаций в Одинцовском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Принять участие может каждый гражданин нашей страны старше 14 лет, отдав свой голос за одну из предложенных территорий. Территория, которая наберет наибольшее число голосов, попадет в программу благоустройства на следующий год. Адресный перечень:
- Сквер г. Кубинка, Колхозный проезд;
- Зона отдыха в г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 5, 7;
- Зона отдыха в г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 4, 6;
- Водоем с зоной отдыха в г. Кубинка, вокруг Старогородского пруда;
- Площадь в г. Голицыно, Привокзальная площадь;
- Сквер в г. Одинцово, Красногорское шоссе у д. 2;
- Зона отдыха у воды в г. Одинцово, ул. Садовая, д. 22А;
- Зона отдыха у Самаринского пруда;
- Сквер г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 131;
- Зона отдыха в д. Мамоново (пруд «Школьник»);
- Пруд в г. Голицыно, мкр. Северный;
- Зона отдыха у пруда в г. Голицыно, верхний Голицынский пруд;
- Сквер г. Голицыно, проспект Керамиков, д. 93;
- Зона отдыха у пруда, с. Введенское;
- Сквер д. Малые Вяземы, ул. Петровское шоссе, д. 1;
- Территория для отдыха пос. Часцы (прилегающая территория к КСЦ);
- Сквер в г. Звенигород, ул. Луначарского;
- Благоустройство пешеходной дорожки в г. Одинцово от ж/д станции «Отрадное» до Можайского шоссе;
- Общественная территория в д. Акулово, городок Кубинка-10, центральная площадь городка у ГДО ЦКТ «Истина»;
- Зона отдыха по южному берегу пруда в с. Немчиновка;
- Территория для отдыха в г. Одинцово, бульвар Любы Новосееловой, д. 12;
- Территория для отдыха в г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 68;
- Зона отдыха в г. Звенигород, мкр. Шихово;
- Зона отдыха д. Бородки;
- Сквер в п. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д. 3 (ЖК Гусарская баллада);
- Сквер в с. Каринское (напротив МКД No 9);
- Общественная территория в пос. Новый Городок, у д. 11 (стадион);
- Зона отдыха в д. Осоргино;
- Зона отдыха в д. Крюково.
Народное голосование за объекты благоустройства проводится по инициативе президента России — по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
От Московской области в голосовании участвуют 289 объектов. Чтобы проголосовать, необходимо зайти на портал госуслуг, выбрать регион — Московская область, найти Одинцовский округ и отдать свой голос за территорию, которую нужно преобразить.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.
«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.