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Во Всероссийском голосовании по благоустройству участвуют 29 локаций Одинцова

С 21 апреля по 12 июня 2025 года на единой федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru проходит Всероссийское голосование по выбору общественных территорий для благоустройства. В голосовании участвуют 29 локаций в Одинцовском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Принять участие может каждый гражданин нашей страны старше 14 лет, отдав свой голос за одну из предложенных территорий. Территория, которая наберет наибольшее число голосов, попадет в программу благоустройства на следующий год. Адресный перечень:

Сквер г. Кубинка, Колхозный проезд;

Зона отдыха в г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 5, 7;

Зона отдыха в г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 4, 6;

Водоем с зоной отдыха в г. Кубинка, вокруг Старогородского пруда;

Площадь в г. Голицыно, Привокзальная площадь;

Сквер в г. Одинцово, Красногорское шоссе у д. 2;

Зона отдыха у воды в г. Одинцово, ул. Садовая, д. 22А;

Зона отдыха у Самаринского пруда;

Сквер г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 131;

Зона отдыха в д. Мамоново (пруд «Школьник»);

Пруд в г. Голицыно, мкр. Северный;

Зона отдыха у пруда в г. Голицыно, верхний Голицынский пруд;

Сквер г. Голицыно, проспект Керамиков, д. 93;

Зона отдыха у пруда, с. Введенское;

Сквер д. Малые Вяземы, ул. Петровское шоссе, д. 1;

Территория для отдыха пос. Часцы (прилегающая территория к КСЦ);

Сквер в г. Звенигород, ул. Луначарского;

Благоустройство пешеходной дорожки в г. Одинцово от ж/д станции «Отрадное» до Можайского шоссе;

Общественная территория в д. Акулово, городок Кубинка-10, центральная площадь городка у ГДО ЦКТ «Истина»;

Зона отдыха по южному берегу пруда в с. Немчиновка;

Территория для отдыха в г. Одинцово, бульвар Любы Новосееловой, д. 12;

Территория для отдыха в г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 68;

Зона отдыха в г. Звенигород, мкр. Шихово;

Зона отдыха д. Бородки;

Сквер в п. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д. 3 (ЖК Гусарская баллада);

Сквер в с. Каринское (напротив МКД No 9);

Общественная территория в пос. Новый Городок, у д. 11 (стадион);

Зона отдыха в д. Осоргино;

Зона отдыха в д. Крюково.

Народное голосование за объекты благоустройства проводится по инициативе президента России — по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

От Московской области в голосовании участвуют 289 объектов. Чтобы проголосовать, необходимо зайти на портал госуслуг, выбрать регион — Московская область, найти Одинцовский округ и отдать свой голос за территорию, которую нужно преобразить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.