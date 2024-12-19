Во Всероссийском детском центре «Орленок» прошел Слет делегатов кадетских корпусов

Программа слета объединила учащихся из 47 регионов страны: 600 делегатов 73 кадетских корпусов — Президентского кадетского училища, Суворовского военного училища, Нахимовского военно-морского училища, делегатов казачьих кадетских корпусов и 200 представителей лучших детских хореографических коллективов нашей страны.

В церемонии закрытия приняли участие Герой Российской Федерации гвардии капитан Владислав Головин, координатор добровольческой группы «23 Своих не бросаем» поселка Новомихайловский Татьяна Ханжиян. Торжественное мероприятие началось прологом, который включал ритуал выноса флага страны и исполнение гимна.

«Смена пролетела очень быстро. За 21 день вы обрели новые знания, навыки, опыт и, самое главное, верных друзей в разных регионах нашей страны. Это крайне важно, ведь профессия, которую вы избрали, поступив в училище, непростая. Она предполагает полную отдачу сил, знаний, умений на благо своей Родины, своего народа. Вне сомнения, крепкое плечо товарища, поддержка со стороны друга станет надежной опорой в самых сложных ситуациях. Я желаю вам удачи, ребята, на избранном поприще. Благодарю Министерство просвещения РФ и организаторов за оказанное команде „Орленка“ доверие», — обратился к участникам слета заместитель директора ВДЦ «Орленок» Юрий Колевайко.

Программа Всероссийского слета кадетских корпусов была реализована в течение трех недель. Смена стала символическим стартом в год 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне: подростки создавали образ героя Отечества на примере выдающихся личностей страны, изучали биографии граждан России, которые внесли большой вклад в развитие и защиту интересов нашего государства, и проводили творческие презентации.

Кадеты приняли участие в просветительских акциях, приуроченных к государственным праздникам и важным датам: в День Государственного герба России состоялся конкурс знаменных групп, подростки посетили образовательную выставку «Герб России: от истоков к современности», разработали и нарисовали эскизы гербов, отражающих ценности и традиции их семьи; в День Героев Отечества кадеты приняли участие в «Диалогах о мужестве» и пообщались с действующими военными и Героями России, участниками СВО Сергеем Гриненко, Владимиром Лучкиным и Романом Александровичем с позывным Скала; в День добровольца посетили интерактивный музей «Блиндаж СВО», освоили плетение маскировочных сетей, написали письма и создали открытки участникам СВО; в День Неизвестного Солдата посмотрели видеоролик, из которого узнали об истории создания мемориального архитектурного ансамбля, расположенного у Кремлевской стены в Александровском саду, а в поэтической гостиной на литературных чтениях прочитали одно из стихотворений поэтов — участников Великой Отечественной войны и военных корреспондентов; 12 декабря кадеты познакомились с экспозицией просветительской интерактивной выставки «Листая Конституцию РФ» и приняли участие в Конституционном диктанте.

Кадеты встретились с Героем Российской Федерации Владиславом Головиным, который стал участником спецоперации 24 февраля 2022 года, командовал группами спецназа морской пехоты, занимал должность командира взвода десантно-штурмового подразделения, принимал участие в освобождении города Мариуполя от националистического полка «Азов».

Ярким событием смены стал бал кадет «Гордость и слава России!», в котором приняли участие делегаты кадетских корпусов и представительницы лучших хореографических коллективов страны. К этому событию юноши и девушки готовились с первых дней смены: изучали культуру бального этикета, историю танцевальных вечеров России, оттачивали мастерство исполнения. В программе бала звучали вальс, падеграс, русская кадриль, блюз и танго.

Делегаты Слета кадетских корпусов России приняли участие в спортивном фестивале: настольный теннис, шашки и шахматы, спортивный туризм, плавание и прикладная эстафета на воде, волейбол, мини-футбол, баскетбол, многоборье «Орлятский норматив» — у каждого была возможность проявить свои способности в личных и командных соревнованиях. Самым массовым видом стало многоборье «Орлятский норматив» — аналог норм ГТО, в нем участвовали 90 подростков, в том числе 70 кадет. Ребята прошли различные станции с упражнениями на выявление силы, скорости, выносливости, координации: они сдавали челночный бег, прыжки в длину с места и на скакалке, подтягивания или отжимания, упражнения на пресс и гибкость. Мастер спорта по боевому самбо, призер кубка Европы по боевому самбо, мастер спорта по универсальному бою, профессиональный боец смешанных единоборств Владислав Кысса провел для кадет мастер-класс «Боевое искусство самбо».

«Смена была очень масштабная и интересная. Я первый раз в „Орленке“ и очень рад, что получил уникальную возможность познакомиться с кадетами из самых разных уголков нашей страны и ощутить себя частью нашего большого кадетского братства. Это здорово, что нас так много — единомышленников, будущих защитников Родины. Больше всего мне запомнился кадетский бал и встречи с героями — участниками специальной военной операции. Хочу сказать спасибо своим вожатым и организаторам смены за впечатления, которые останутся в памяти на долгие годы», — поделился Кирилл Третьяков из Новороссийского казачьего кадетского корпуса.

Слет делегатов кадетских корпусов проходил во Всероссийском детском центре «Орленок» с 28 ноября по 18 декабря.

Организаторами смены выступили Министерство просвещения Российской Федерации и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр „Орленок“. Тематический партнер смены — Институт изучения детства, семьи и воспитания.