Во Всехсвятском храме отметили престольный праздник

П раздник Всех Святых, чья жизнь и вера служат примером для каждого христианина, отметили в храме Всех Святых в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Храм Всех Святых в Серпухове, построенный в 1870-х годах по проекту К. В. Гриневского, в советское время был разрушен и закрыт. Однако, благодаря инициативе горожан, начавшееся в 1992 году восстановление храма было успешно завершено: в 1995 году здесь служил Патриарх Алексий II. В возрождении храма принимал самое действенное участие протоиерей Владимир Андреев, память о котором бережно сохраняется приходом храма.

К 2010 году была окончена реставрация, включая установку колоколов. Сегодня храм принял десятки верующих на торжественную службу.

В ходе праздничного богослужения Благочинный Серпуховского церковного округа, иерей Дионисий, наградил медалью преподобного Варлаама Серпуховского прихожанина Юрия Алексеевича за его многолетнюю благотворительную деятельность, направленную на поддержку храма.

Богослужение было завершено Крестным ходом, в котором приняли участие прихожане церкви, и раздачей праздничного угощения.

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