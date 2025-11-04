Во всех школах и колледжах Подмосковья прошли акции ко Дню народного единства

Школы и колледжи Московской области присоединились к празднованию Дня народного единства. Патриотические и культурные акции прошли в каждой образовательной организации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

Ключевыми мероприятиями стали фестивали «Наш дом — Россия», «Диалог культур» и массовые хороводы, в которых дети участвовали вместе со своими одноклассниками, однокурсниками и преподавателями.

Также в образовательных организациях проходила акция «Кухни народов России». Для школьников и студентов организовали мастер-классы, дегустации и ярмарки национальных блюд и выпечки, основанные как на местных, так и на общероссийских рецептах. Кроме того, состоялись выставки-ярмарки и мастер-классы по традиционным народным промыслам и ремеслам. В некоторых образовательных организациях прошли концерты национальных и фольклорных коллективов.

Важной частью празднования Дня народного единства стала поддержка бойцов СВО — дети, их родители и педагоги собирали гуманитарную помощь, своими руками изготавливали подарки военнослужащим. Также школьники посещали госпитали и дома престарелых с праздничной творческой программой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.