Во Власихе состоялась партийная Конференция местного отделения «Единой России»

Группу кандидатов в депутаты местного Совета депутатов по трем многомандатным избирательным округам на выборах 8 сентября 2024 года согласовали члены «Единой России» на 20-й партийной Конференции местного отделения партии под председательством секретаря местного отделения, главы Власихи Германа Потапчука, передает пресс-служба партии.

На юбилейном заседании присутствовали также депутаты Московской областной Думы Дмитрий Голубков и Лариса Лазутина

Среди кандидатов, утвержденных на Конференции, есть представители сферы образования, культуры, представителя общественных организаций, сферы бизнеса, здравоохранения, а также представитель казачьего общества и ветеран боевых действий. 7 кандидатов из утвержденного списка избираются впервые.

Лидерами списка на данный момент являются Галина Шик — директор школы имени А. С. Попова, в которой она трудится уже более 39 лет, а также депутат трех созывов местного Совета депутатов. Галина Шик долгие годы проживает на территории Власихи, развивает образовательное учреждение и различные молодежные инициативы учащихся, а также принимает активное участие в жизни городского округа.

Наира Григорян является представителем сферы культуры, более 29 лет она работает в школе искусств «Гармония», уделяет внимание всестороннему развитию учеников школы в сфере искусств и помогает учащимся в достижении их целей — множество талантливых воспитанников Наиры Григорян занимают призовые места в ведущих областных и всероссийских конкурсах.

Среди кандидатов есть и представитель сферы бизнеса. Любовь Булкина возглавляет координационный совет предпринимателей Власихи, а также занимается благотворительностью: она является председателем общественной организации «Содружество добра», которая помогает семьям, в которых есть дети с ОВЗ.

Начиная работу конференции, секретарь местного отделения «Единой России» Герман Потапчук подчеркнул важность предстоящих муниципальных выборов в Совет депутатов, отметив, что местные депутаты — это наиболее близкий к горожанам уровень власти, к ним жители идут со своими проблемами, надеждами и чаяниями, от них зависит благоустройство дворов, ремонт дорог, качество услуг ЖКХ, другие вопросы.

Одним из важных вопросов Конференции стало обсуждение Народной программы и ее проведения на территории округа. Депутат Мособлдумы Лариса Лазутина подчеркнула, что, выступая гарантом стабильности, «Единая Россия» даже в условиях тяжелейших внешних вызовов, реализует Народную программу.

«Формирование наказов жителей началось задолго до выборов в ходе встреч с избирателями и обсуждения с ними актуальных вопросов. Народная программа — наиболее эффективный способ взаимодействия с жителями округа. Мы активно принимаем пожелания граждан и стараемся в кратчайшие сроки реализовывать проекты для развития нашей территории. За последний год в рамках Народной программы во Власихе было проведено благоустройство многих территорий, включая, например, микрорайон Школьный, в котором появилось новое парковочное пространство, зона отдыха и „народная тропа“», — прокомментировала Лазутина.

Кандидаты предстоящих выборов единогласно отметили важность Народной программы и выразили готовность к ответственному исполнению всех наказов жителей под руководством Совета депутатов нового созыва.

Помимо этого, партийцы рассмотрели ряд других вопросов, связанных с предстоящими выборами, и приняли по ним решения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.