Во Львовской области напали на сотрудника ТЦК с кухонным молотком-топориком

Во Львовской области мужчина напал на сотрудника ТЦК с кухонным молотком-топориком, сообщает RT .

Как сообщает оперативное командование «Запад», мужчину госпитализировали.

Сейчас он находится в стабильном состоянии.

На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Острая нехватка личного состава в армии вынуждает сотрудников военкоматов проводить более активные рейды в публичных местах, при этом применяя силу к задержанным. Мужчины, достигшие призывного возраста, пытаются покинуть страну любыми способами, зачастую подвергая свою жизнь опасности.

