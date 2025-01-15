Во Львове решили эксгумировать останки разведчика Кузнецова
Власти Львова перенесут останки разведчика Кузнецова и советских воинов
Власти Львова решили перенести останки разведчика Николая Кузнецова и сотен советских воинов, пишет «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ.
Сейчас останки героев захоронены на мемориальном комплексе «Холм Славы».
Львовский исполком решил эксгумировать могилы и перезахоронить останки на Голосковском кладбище, указано в публикации.
Холм славы посвящен освобождению Львова советскими солдатами в 1944 году.
Знаменитый разведчик-партизан Николай Кузнецов был захвачен и убит украинскими националистами в окрестностях Львова в 1944 году.
Ранее в украинском Закарпатье местные жители воспрепятствовали сносу советского памятника.