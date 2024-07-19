Во ФСИН России состоялся финал Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных

19 июля в режиме видеоконференцсвязи состоялся VI Всероссийский чемпионат по шахматам среди осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях УИС, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Ежегодное мероприятие было приурочено к международному Дню шахмат. Организаторами выступили Федеральная служба исполнения наказаний России и Федерация шахмат России.

В открытии соревнований приняли участие временно исполняющий обязанности начальника Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Сергей Нечаев, начальник отдела воспитательной работы УВСПР ФСИН России Сергей Гудин, первый заместитель председателя Комиссии по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Общественной палаты Российской Федерации, президент Федерации шахмат Московской области, чемпион мира по быстрым шахматам, чемпион мира по блицу, гроссмейстер Сергей Карякин и ведущий специалист технической дирекции Федерации шахмат России Илья Филлипов.

С приветственным словом к участникам соревнований и гостям мероприятия обратился Сергей Нечаев:

«На протяжении нескольких лет ФСИН России при содействии многократного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова принимает участие в международных шахматных турнирах в режиме видео-конференц-связи между осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, и осужденными, содержащимися в пенитенциарных учреждениях других стран. На протяжении последних трех лет Федеральной службой исполнения наказаний налажено взаимодействие с Федерацией шахмат России. Как результат — уже третий Всероссийский чемпионат по шахматам проходит на площадке федерации с обсчетом официального рейтинга участников, что позволит им в дальнейшем повышать свой уровень турнирных выступлений», — отметил Сергей Нечаев.

Также с видеообращением выступил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. Он пожелал участникам ярких игр, честных партий, красивых комбинаций и успехов.

За право участвовать в соревнованиях боролись более 700 осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в результате в финале Всероссийского чемпионата приняли участие 84 человека, среди них — 3 кандидата в мастера спорта, 1 мастер спорта и 1 мастер спорта международного класса.

ГУФСИН России по Московской области в шахматном турнире представлял осужденный участка колонии-поселения при исправительной колонии № 5 (г. Можайск). Ранее он стал лучшим игроком среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Подмосковья. Участник турнирауже давно увлекается шахматами, в детстве посещал кружок игры в шахматы, состоял в Детском юношеском клубе. Находясь в исправительном учреждении он продолжает играть в шахматы и обучает игре в шахматы других осужденных.

Чемпионат проводился с помощью специальной интернет-платформы.Осужденный из Московской области провел 6 партий, три из которых выиграл и три проиграл.

Финалистами турнира стали осужденные УФСИН России по Самарской области, УФСИН России по Пензенской области и ГУФСИН по Кемеровской области-Кузбассу.