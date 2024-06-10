Во ФСИН России определена победительница конкурса «Мисс УИС»

Во ФСИН России завершился заключительный этап седьмого Всероссийского конкурса «Мисс УИС». На протяжении недели 12 красавиц из Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, республик Калмыкия, Карелия, Северная Осетия – Алания и Вологодского института права и экономики ФСИН России боролись за корону победительницы, демонстрируя спортивные навыки, профессиональную подготовку и творческие способности. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Московской области.

Большой финальный концерт, прошедший в конференц-зале министерства юстиции Российской Федерации, стал последним испытанием для девушек, которые показали зрителям и членам жюри яркие творческие номера. Оценивали претенденток на победу заместитель директора федеральной службы исполнения наказаний генерал-лейтенант внутренней службы Александр Матвеенко, депутат Госдумы федерального собрания Российской Федерации Мария Бутина, заместитель начальника управления делами ФСИН России Елена Максимова, актриса театра и кино Анастасия Макеева, президент благотворительного фонда «Достойно Есть» Илья Аристов, член общественной палаты Российской Федерации Ямур Гильмутдинов.

На сцене девушкам предстояло выполнить несколько заданий, в числе которых: рассказ о родном крае «Краса России», конкурс видеороликов «Реклама профессии», а также творческий номер. Каждая из финалисток продемонстрировала присутствующим высокий уровень вокальных, танцевальных номеров и потрясающее владение словом. Помимо заданий девушки три раза вышли на дефиле в служебной форме, в национальных костюмах и вечерних платьях.

На официальном сайте ФСИН России в течение недели проходило голосование, по результатам которого была определена «Мисс интернет-голосование» – с результатом почти в 14 тыс. голосов ей стала представительница ГУФСИН России по Нижегородской области Алеся Копусова.

Фото - © Пресс-служба УФСИН России по Московской области

По результатам спортивных испытаний третье место заняла сотрудница УФСИН России по Омской области Ирина Шилова, второе место завоевала представительница УФСИН России по Волгоградской области Марина Мамниашвили, лучшей в спорте признана сотрудница УФСИН России по Республике Карелия Екатерина Пучкова.

Звание «Мисс профессиональное мастерство» также досталось представительнице УФСИН России по Республике Карелия Екатерине Пучковой – девушка лучше других участниц прошла испытания по спортивной и профессиональной подготовке.

В специальной номинации «За преданность службе и патриотизм» была награждена сотрудница УФСИН России по Луганской Народной Республике Юлия Денисова.

Лучшей в творческих испытаниях была признана Марина Мамниашвили, представлявшая УФСИН России по Волгоградской области. Девушка получила приз из рук актрисы театра и кино Анастасии Макеевой.

Фото - © Пресс-служба УФСИН России по Московской области Фото - © Пресс-служба УФСИН России по Московской области

Обращаясь к финалисткам конкурса, депутат Госдумы федерального собрания Российской Федерации Мария Бутина отметила высокий уровень подготовки каждой участницы и вручила специальный приз представительнице УФСИН России по Омской области Ирине Шиловой.

По результатам всей конкурсной недели и по итогам прохождения всего комплекса испытаний второй вице-мисс была признана представительница Вологодского института права и экономики ФСИН России Наталия Щукина. Ленту первой вице-мисс завоевала Анна Рябичева из УФСИН России по Ивановской области. Девушки получили заслуженные награды из рук заместителя директора ФСИН России Александра Матвеенко. Он отметил, что женщины являются украшением службы и, несмотря на результаты, каждая из финалисток уже является победительницей.

Титул «Мисс УИС – 2024» в результате напряженной борьбы получила Екатерина Пучкова – представительница УФСИН России по Республике Карелия. Корону победительницы девушке передала «Мисс УИС – 2021» Татьяна Грицаенко.