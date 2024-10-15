Во Фрязино состоится сбор электротехники на переработку

Во Фрязино пройдет акция по сбору электротехники на переработку, которая направлена на решение проблемы утилизации старых и ненужных электрических приборов. Это мероприятие пройдет 20 октября с 11:00 до 13:00 в уютном Дворце культуры «Исток», расположенном по адресу: улица Комсомольская, дом 17, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция, известная как «Электросбор», предлагает жителям города возможность избавиться от устаревшей или ненужной техники, отправив ее на переработку, что является важным шагом для защиты окружающей среды и сохранения ресурсов нашей планеты. На «Электросбор» можно принести абсолютно любую электротехнику, которая работает от сети или батареек, включая провода и шнуры. При этом организаторы мероприятия принимают как работающие устройства, так и те, что вышли из строя или нуждаются в ремонте.

Существуют некоторые ограничения по приему определенных предметов. В рамках данной акции не принимаются:

Лампочки, любые виды,

Батарейки, как одноразовые, так и перезаряжаемые,

Зажигалки, любые элементы, использующие огонь,

Картриджи, в том числе те, что используются в различных печатающих устройствах,

Кассеты, как аудио, так и видеокассеты,

Диски и прочие расходные материалы, которые не подлежат переработке.

Участие в этой акции не только поможет вам избавиться от ненужной электроники, но и сделает ваш вклад в благополучие экологии.

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