В школах Фрязино прозвенели первые звонки нового учебного года

В школах городского округа Фрязино провели торжественные линейки ко Дню знаний. Около 7,5 тысяч фрязинцев вступили в новый учебный год, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

658 первоклассников впервые увидели школьные классы, а 299 выпускников будут готовится к сдаче экзаменов

Заместители главы городского округа Фрязино Дмитрия Воробьева разделили с ребятами, педагогами и родителями этот волнительный момент. Они вручили поздравительные адреса от главы города директорам учебных заведений и поприветствовали ребят теплыми пожеланиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.