Во Фрязине завершили работы по восстановлению пруда

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев совместно с председателем совета депутатов Полиной Коноваловой провел проверку выполненных работ по реабилитации пруда, расположенного на территории Фрязинского лесопарка. Мероприятие было направлено на оценку качества и полноты проведенных восстановительных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках реализации проекта был выполнен комплекс работ, включающий:

Расчистку донной части водоема от илистых отложений и наносов;

Укрепление береговой линии для предотвращения эрозии;

Заполнение котлована водой.

По итогам осмотра было отмечено, что в результате предпринятых мер экологическое состояние водоема существенно улучшилось, его экосистема восстановлена. Кроме того, созданы благоприятные условия для обитания уток и других водоплавающих птиц.

В ходе проверки также был затронут вопрос о состоянии прилегающей инфраструктуры.

«К сожалению, в процессе производства работ подрядной организацией был нанесен ущерб пешеходным дорожкам. Хочу сообщить, что данная проблема уже полностью устранена, все тропинки восстановлены», – прокомментировал глава городского округа Дмитрий Воробьев. Он также добавил, что в настоящее время в парковой зоне продолжаются работы по озеленению.

Контроль за дальнейшим состоянием водоема и ходом благоустроительных работ на прилегающей территории остается на личном контроле главы муниципального образования Дмитрия Воробьева.

