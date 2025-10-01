Во Фрязине завершается благоустройство природного сквера

Возле центра культуры и досуга «Факел» во Фрязине завершаются работы по благоустройству сквера. Новое общественное пространство с пешеходными дорожками, скамейками, современным освещением, газонами и цветниками появится к концу октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Территория между центром культуры и досуга «Факел» и проходной АО НПП «Исток» им. Шокина занимает 0,6 гектара. Раньше от автобусной остановки возле «Факела» до заводской проходной можно было пройти только по сильно изношенным дорожкам через неблагоустроенную зеленую зону, которая нуждалась в уходе и обновлении.

Сейчас пешеходные дорожки внутри сквера вымостили тротуарной плиткой, а на проезжей части уложили новый асфальт. Для удобства маломобильных людей установили пандус рядом со ступенями, ведущими к скверу от остановки. Вдоль дорожек создали зоны отдыха со скамейками и урнами. Скоро здесь поставят фонари и высадят новые деревья вместо удаленных аварийных. Среди них — остролистные клены, которые дадут тень летом. Пространство также дополнят новые газоны, многолетние цветы и кустарники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.