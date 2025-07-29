Во Фрязине задержан любитель питбайка, который мешал спать ночью жителям

Жители улиц Комсомольская, Дудкина и Октябрьская во Фрязине пожаловались на систематические нарушения тишины и покоя. Главной проблемой стали любители питбайков, чьи ночные «заезды» мешали спать целым кварталам города. Чтобы решить данную проблему, был организован совместный рейд администрации городского округа Фрязино, народной дружины, полиции и ГИБДД МУ МВД России «Щелковское». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Благодаря камерам системы «Безопасный регион» был выявлен один нарушитель, а также доказан факт незаконного использования мототехники. Питбайк изъят и отправлен на штрафстоянку, а его владелец, 19-летний местный житель, привлечен к административной ответственности по ст. 12.7.1 КоАП РФ. Молодому человеку грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей. Помимо штрафа, парню придется оплатить стоимость эвакуации и хранения питбайка на штрафстоянке.

«В настоящее время более 8 тыс. сотрудников правоохранительных органов имеют доступ к системе «Безопасный регион». Количество преступлений и правонарушений, которые совершаются в муниципальных образованиях Подмосковья, все чаще удается предотвратить или раскрыть с помощью видеонаблюдения. С 2018 по 2024 год уличная преступность в области сократилась на 31%», — подчеркнул замруководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Дмитрий Алексеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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