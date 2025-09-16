сегодня в 13:40

Во Фрязине ведутся работы по благоустройству нового сквера у ЦКиД «Факел»

Проект благоустройства территории между ЦКД «Факел» и проходной АО НПП «Исток» им. Шокина реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На площади 0,6 гектара будет создано комфортное общественное пространство, включающее новые пешеходные маршруты, зоны отдыха, современное освещение и масштабное озеленение.

Ключевые элементы благоустройства:

Работы по покрытию: Производится замена покрытия тротуаров и внутридворовых проездов. Для обеспечения долговечности и надежности укладывается асфальтобетонное покрытие. Пешеходные дорожки внутри сквера будут вымощены тротуарной плиткой.

Комплексное озеленение: Запланирована высадка новых деревьев, в числе которых — клены остролистные, создающие тень в летний период. Пространство дополнят ухоженные газоны, многолетние цветы (флоксы) и кустарники (кизильник блестящий и спирея японская). В рамках работ будет проведена вырубка аварийных и утративших жизнеспособность деревьев для обеспечения безопасности и улучшения экосистемы территории.

Объекты инфраструктуры: Для удобства горожан будут установлены новые скамейки для отдыха. Также запланирован ремонт остановочной площадки общественного транспорта.

Безбарьерная среда: Особое внимание уделяется доступности пространства для маломобильных групп населения. Вход в сквер будет адаптирован: старые ступени ликвидируют для обеспечения беспрепятственного доступа.

«Создание нового сквера — важный шаг в развитии городской среды Наукограда Фрязино. Проект направлен на формирование современного, комфортного и доступного пространства для активного отдыха и культурного досуга всех жителей города», — отметил глава г. о. Фрязино Дмитрий Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.