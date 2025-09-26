Во Фрязине прошла выездная администрация с главой округа

На территории АО «Фрязинский завод мощных транзисторов» глава г. о. Фрязино Дмитрий Воробьев вместе с командой провел выездную администрацию. Уникальность мероприятия заключалась в его формате: сотрудники завода, являющиеся жителями Фрязино, смогли задать актуальные вопросы прямо на своем рабочем месте, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В диалоге приняли участие председатель Совета депутатов Полина Коновалова, представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, социальных и силовых служб.

В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы жизни города:

Жилищно-коммунальное хозяйство;

Благоустройство городских территорий;

Безопасность дорожного движения и общественного порядка.

«Каждое обращение жителей было зафиксировано. По всем вопросам будет проведена детальная работа профильными службами, а также составлена дорожная карта для контроля исполнения. Такой формат позволяет оперативно выявлять проблемы и принимать по ним эффективные решения. Благодарю всех участников за открытый и конструктивный диалог!» — отметил глава г. о. Фрязино Дмитрий Воробьев

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.