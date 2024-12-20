Во Фрязине прошел традиционный открытый прием граждан

За время работы выездной администрации, которая стала уже привычным для жителей форматом диалога, с вопросами обратились более 40 фрязинцев. Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев ответил на вопросы жителей совместно с председателем совета депутатов Еленой Романовой, местными депутатами, профильными заместителями, представителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций, социальных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители обращаются как по общегородским, так и по частным вопросам. Не важно, первичное ли это обращение или повторное, каждую проблему разбираем детально с участием ответственных лиц.

«Ко мне обратились жители частного сектора улиц Дачная и Матросова по вопросу загрязнения воздуха. По данной проблеме уже активно работаем со всеми профильными службами и министерством экологии Московской области. Также фрязинцы обратили мое внимание на работу управляющей организации по адресам ул. Полевая д. 9 и ул. 60 лет СССР д. 4. Призвал представителей УК к ответу и обязательно лично проверю исполнение поручений», — глава округа.

Такой формат общения с жителями — самый эффективный, чтобы получить полную обратную связь. В конце встречи глава округа поблагодарил каждого фрязинца за участие и неравнодушное отношение к родному городу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.