Во Фрязине прошел традиционный форум «Управдом»

В администрации городского округа Фрязино прошел очередной форум «Управдом», собравший более 50 участников. Мероприятие традиционно выступило площадкой для открытого диалога между представителями администрации, управляющих компаний и жителями округа. Ключевыми темами повестки дня стали вопросы готовности к предстоящему зимнему периоду, ход капитального ремонта и благоустройство территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С приветственным словом к собравшимся обратились первый заместитель главы городского округа Фрязино — Сергей Горячев и председатель ассоциации советов МКД г. о. Фрязино, депутат Совета депутатов г. о. Фрязино, член фракции «Единая Россия» — Сергей Бутиков. В приветственном слове были обозначены ключевые приоритеты и задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства на ближайшую перспективу.

В ходе форума с докладом о ходе подготовки к отопительному периоду 2025–2026 годов выступила заместитель главы Виктория Оганезова. В своем выступлении она осветила вопросы готовности тепловых сетей, котельных и жилого фонда к эксплуатации в зимних условиях.

Начальник управления ЖКХ, экологии и связи Олег Фрибус проинформировал участников о реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2025 году. В рамках доклада были обсуждены сроки выполнения работ, контроль качества используемых материалов и взаимодействие с подрядными организациями. Также был представлен доклад «О трансформации ЖКХ», посвященный вопросам повышения эффективности управления жилым фондом и внедрения современных технологий в отрасли.

Представитель МБУ «Городское хозяйство» отчитался о ходе работ по благоустройству территории городского округа в 2025 году. В ходе обсуждения доклада были затронуты вопросы озеленения, обустройства детских и спортивных площадок, а также ремонта дорог и тротуаров.

В завершение мероприятия заместитель главы городского округа Виктория Оганезова подвела итоги форума, обозначив конкретные задачи, стоящие перед администрацией и управляющими компаниями по итогам состоявшегося обсуждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.