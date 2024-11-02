Во Фрязине открыт новый сквер на улице Институтская

В городском округе Фрязино стало на одну зону отдыха больше. Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев вместе с жителями отметил это событие ярким праздником, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, территория по адресу: ул. Институтская, д. 10А, была освобождена от аварийного здания бывшего детского сада. На этом месте было решено обустроить пространство для отдыха жителей всех возрастов. Сегодня новый сквер встречает своих первых посетителей.

На площади более 7000 квадратных метров появились две детские игровые площадки, тренажеры и спортивные элементы, зоны тихого отдыха и пространство для пеших прогулок. На всей территории сквера установлено новое современное освещение и камеры системы «Безопасный регион», зеленые пространства украшают кустарники. Данный проект стал возможным благодаря реализации программы губернатора Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды».

«Получил от жителей обратную связь о новом многофункциональном месте отдыха. Фрязинцы поделились своими впечатлениями и мнением о том, каким они видят дальнейшее благоустройство городских территорий. Но самое важное — наши самые маленькие фрязинцы первыми по достоинству оценили обновление!» — рассказал глава городского округа Дмитрий Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.