Во Фрязине открылся сбор гуманитарной помощи для военнослужащих

В рамках благотворительной акции «Добрый Новый год» во Фрязине стартовал сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, которые в настоящее время находятся в зоне проведения специальной военной операции, а также сладких подарков и игрушек для детей, которые ожидают праздника. Эта инициатива нацелена на то, чтобы поддержать наших защитников и сделать праздник более радостным для юных граждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сбор гуманитарной помощи очень важен, особенно в это непростое время. Мы призываем жителей Фрязино проявить свою доброту и отзывчивость, участвуя в этом благом деле. Важно собрать такие вещи, которые действительно нужны нашим военнослужащим. В списке необходимых предметов указаны: зимняя одежда и обмундирование, которые помогут защитить наших солдат от холодов, а также инструменты и бытовая техника, которые могут облегчить их повседневную жизнь.

Кроме того, важными являются продукты питания, медикаменты и средства личной гигиены. Эти вещи помогут создать комфортные условия для наших защитников и укрепят их здоровье. Особенно приятно, что мы также собираем сладкие подарки и игрушки для детей, которые, как никто другой, нуждаются в празднике и радости. Они смогут почувствовать заботу и участие в своей жизни даже в самых трудных ситуациях.

На данный момент во Фрязино организовано три пункта сбора помощи, куда все желающие могут принести необходимые вещи.

Первый пункт располагается в молодежном центре по адресу: улица Полевая, дом 3. Здесь помощь будет приниматься с 9:00 до 17:00.

Второй пункт находится в Дворце культуры «Исток», который расположен на улице Комсомольской, дом 17. Время работы также с 9:00 до 19:00, чтобы еще больше жителей имели возможность посетить пункт.

Третий пункт находится в Общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: улица Октябрьская, дом 7. Здесь пункты будут работать с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.