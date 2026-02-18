Во Фрязине открыли «Парту Героя» Михаила Олевского

17 февраля 2026 года во Фрязино состоялось торжественное открытие «Парты Героя» в память о нашем земляке — Олевском Михаиле Михайловиче, героически погибшему при исполнении воинского долга. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Михаил родился и вырос во Фрязино. В 1997 году он окончил школу № 1. По воспоминаниям учителей и близких, с детства отличался твердым характером, хорошо учился, увлекался спортом, был надежным товарищем. Эти качества определили его жизненный путь — путь воина и защитника Отечества.

С 1998 по 2000 год Михаил проходил службу в составе миротворческого контингента Вооруженных сил РФ в Приднестровье. Затем участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Служил по контракту в 45-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения Воздушно-десантных войск. С началом специальной военной операции Михаил добровольцем ушел на фронт. Четыре командировки, позывной «Бом», последняя — в составе подразделения «БАРС-9».

21 февраля 2025 года при выполнении боевой задачи в Сватовском районе Харьковской области жизнь Михаила трагически оборвалась. Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 2025 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, он посмертно награжден орденом Мужества.

Мероприятие было организовано в рамках всероссийского проекта партии «Единая Россия»

В церемонии открытия приняли участие глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев, председатель Совета депутатов Полина Коновалова, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Наталья Барабошкина, депутатский корпус, члены Ассоциации ветеранов СВО города Фрязино, педагоги и ученики школы.

Особые слова благодарности — родным и близким Михаила: его маме Татьяне Александровне, отцу Михаилу Михайловичу, брату Александру и двоюродному брату Дмитрию Щукину. Низкий поклон вам за воспитание сына, брата, настоящего защитника Отечества.

Участники мероприятия возложили цветы к «Парте Героя» и почтили память Михаила Олевского.

«Вечная слава Герою! Его имя навсегда останется в истории школы и города Фрязино. Пример его мужества и верности долгу будет служить нынешним и будущим поколениям учеников» — глава Фрязина Дмитрий Воробьев.

