Во Фрязине 21 октября стартует экоакция «Сдай шины и получи приз»

21 октября в городском округе Фрязино стартует захватывающая акция «Сдай шины и получи приз». Это мероприятие направлено на поддержку экологической инициативы и вовлечение граждан в раздельный сбор отходов, что крайне важно для сохранения нашей природы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция продлится до 18 ноября 2024 года, и у всех желающих будет достаточно времени, чтобы внести свой вклад в решение проблемы утилизации ненужных шин.

Чтобы стать участником этого интересного процесса, вам нужно всего лишь сделать фото с вашими старыми шинами на специально организованном пункте приема «Мегабак» и разместить его на своей странице в популярной социальной сети «ВКонтакте». Не забудьте добавить хештег #сдалшинынаМегабак, чтобы ваше участие было зафиксировано.

Авторы самых креативных и оригинальных фотографий будут награждены привлекательными сертификатами на приобретение новых шин, что является отличным стимулом для участия.

Сдать свои старые шины можно на площадке «Мегабак», расположенной по адресу: городской округ Фрязино, ул. Садовая, д. 18б.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.